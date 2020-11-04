台南市議會4日下午聯席審查市議會預算時，引發藍綠對立，進而清點人數未過半數散會。對此，議長郭信良表示，議員監督議會預算是天經地義，他只會虛心接受，沒有任何意見。

郭信良指出，有議員在審查預算過程中，對議會部分做法提出建言與提醒，他會虛心接受指教；但他也強調，議會固然是監督市政的民主殿堂，同時也應該是個與民眾零距離、接地氣的地方，因此議會的種種改變，都是以此為目標，並且用最少的預算做最大效益的呈現，希望讓市民鄉親對議會有耳目一新的觀感。

郭信良認為，議會沒有辜負市民的期待，因為從他上任後，堅持所有議程公開透明，所以得到公督盟評比為全國地方議會透明度第一名的殊榮，這是屬於議會及全體議員的榮耀。

郭信良進一步說，議會是屬於全體市民的議會，所以他上任以來，就很歡迎市民或社團來借用議會的場地舉辦活動，甚至由員工共同維護議會裡裡外外的環境和花草植栽，營造議會成為一個民眾能夠休閒散心的好所在。以議會廣場的親水公園為例，因為許多市民經常帶著孩子們來遊玩，議會就有責任編列預算來維護它，讓市民能安全安心地親近議會。

對於議會與市府共同舉辦的縣市合併10周年系列慶祝活動，郭信良也表示，用意在呈現台南市美好的一面，所以結合花燈菁華展、跨年晚會、歡樂氣墊嘉年華，不僅慶祝縣市合併10周年台南向上躍升，也讓因為新冠肺炎疫情影響許久的全台民眾，都能到台南市來鬆一口氣，連帶提振台南的觀光產業。

郭信良強調，刻正進行的亮化工程是為台南市議會增加觀光新景點的創舉，也是讓民眾更為親近議會的具體做法，市民的反應都是南市議會改變了，不再是冷冰冰的建築物，而是有感情的地方。

他希望議員可以用心體會議會同仁改造議會的用心，實在不應該因個人的見解，抹殺了別人的努力，也懇請所有議員們給議會一個機會，支持議會的預算，讓議會能做得更好，讓民眾可以更親近這個地方，共同監督與推動市政建設，達到照顧市民福祉及親民接地氣的目標。

(中時 )