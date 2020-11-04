2020美國總統大選結果即將揭曉，民進黨立委莊瑞雄今日受訪表示，台灣和美國共和黨、民主黨兩方都是等距，不論是誰勝選，台美關係仍會穩健發展。

莊瑞雄指出，不論是川普或是拜登當選，台灣維繫台美關係的方向都不會改變。當然如果川普連任會比較有預測性，拜登當選就有變數，台灣要與美國新任團隊重新交往，雖然反中氛圍不太會有變化，但未來在軍購上是否還會力挺台灣，還需要觀察。

莊瑞雄說，無論是川普還是拜登，都是走反中的路線，在這項議題上並沒有對撞，反中在美國是主流民意。隨著美國選舉落幕，兩岸緊張的氣氛會降低，但對台威脅不會一下子就不見。

莊瑞雄表示，今天適逢民進黨舉行中常會，會中很多人都不時看手機關注美國大選，蔡英文總統還一度要大家專心一點，不過自己會中也忍不住有問一下「現在開票進度如何？」

莊瑞雄說，今天開會時，中常委蔡易餘、黃承國帶著川普的口罩，吸引了蔡英文總統的注意，還打趣地說「你們是中常委耶，怎麼帶著川普的口罩？」

(中時 )