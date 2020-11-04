之前主要以維整修市場為主的衛廚浴設備廠凱撒衛（1817），在切入新建案工程後漸收成效，第三季稅後淨利7,182萬元，年增53.5%，EPS0.98元；市場指出，進入傳統修繕及工程趕工旺季，凱撒衛今年的獲利可望一季比一季高。

凱撒衛累計今年1-3季的稅後淨利1.56億元，年增27.14%，EPS2.17元。

凱撒衛目前營收來源以台灣佔55％最高、越南也有44％比重、其他地區則占1％。為增加成長動能，近年切入新建工程市場，並已逐漸產生實質挹注。

凱撒衛目前的修繕零售市場，營收約占公司業績九成；近年來積極開發新建案市場，在內湖、苗栗、台中、左營設立「瓷藝光廊」，展示系列商品，就是要爭取新建工程案量。

市場指出，衛廚浴設備產業，在修繕市場所走的零售通路、中間經過多層管道；新建市場則是直接面對業主，毛利較高。

在新建工程案量增加下，凱撒衛今年1-9月合併營收16.82億元，年增2.65％，凱撒衛指出，今年第三季，不僅營收增加，營業毛利率也已到33.04％，比去年同期提升1.16個百分點。

凱撒衛期望，三年內，新建案的營收占比可從目前的一成大幅提高至四成。

為擴大營運成長能量、提升獲利能利，已是越南第二大衛浴品牌商的凱撒衛，也計畫在越南成立展示中心，爭取新建案工程的訂單；另外，針對後疫情時代，凱撒衛力拚社群電商新通路，成立了「凱撒商店」，搶攻網購衛浴市場商機。

(工商 )