亞光（3019）因疫情干擾，首季陷虧，再加上匯損壓力擴大，拖累全年營運表現，經結算今年前三季營收為113.66億元，低於去年同期141.5億元，雖然營收僅呈年減19.67％，但因今年前三季平均毛利率也同步下修至18.82％，較去年同期的19.89％減少逾一個百分點，營業毛利和營業淨利也同步下滑至21.38億元及6.13億元，經結算，累計前三季稅後淨利為2.4億元，換算EPS為0.85元，低於去年同期的3.18元。

(工商 )