匯損罩頂 亞光第三季獲利受壓 17:492020/11/04 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞光（3019）因疫情干擾，首季陷虧，再加上匯損壓力擴大，拖累全年營運表現，經結算今年前三季營收為113.66億元，低於去年同期141.5億元，雖然營收僅呈年減19.67％，但因今年前三季平均毛利率也同步下修至18.82％，較去年同期的19.89％減少逾一個百分點，營業毛利和營業淨利也同步下滑至21.38億元及6.13億元，經結算，累計前三季稅後淨利為2.4億元，換算EPS為0.85元，低於去年同期的3.18元。 (工商 ) #亞光 #毛利率 #3019 #同步 #匯損 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台達化前三季登集團獲利王 04:102020/11/04 證券．權證 牧德拉貨回溫 營收連三月成長 04:102020/11/04 證券．權證 《電腦設備》融程電Q3獲利創高 Q4營運持穩高檔 08:012020/11/04 財經 安力前三季獲利創高 04:102020/11/04 證券．權證 切入新建工程領域漸收成效 衛廚浴設備廠凱撒衛 第三季獲利年增53.5％ 17:492020/11/04 財經 《半導體》信驊Q4落底、2021回溫 外資續喊買、目標價最高1540 10:002020/11/04 財經 《集中市場》力斬美大選枷鎖 三大法人買超99.18億元 15:232020/11/04 財經 TFTA：疫情衝擊是長期抗戰 04:102020/11/04 產業特刊 新品紛報到 台系鏈同歡 04:102020/11/04 財經要聞 鈊象10月營收7.7億元 再創新高 20:492020/11/04 財經 財經熱門新聞 股市將重摔？ 美大選若一方險勝 專家爆最大殺盤 - 財經 螞蟻集團IPO急喊卡！ 馬雲帝國驚見墜入漩渦 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 馬雲亂開砲慘遭陸修理 官媒又撂15字嗆爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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