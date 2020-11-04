配合全球永續性報告協會推出GRI 403職業安全衛生揭露更新準則，將於2021年正式生效，勞動部職安署為鼓勵企業推動職業安全衛生之永續發展，並展現中長程廠場化學品管理相關成果，4日假集思交通部國際會議中心舉辦「永續職業衛生與健康—廠場化學暴露風險分級管理成果發表會」，邀請業界先進分享永續企業經營之職業安全衛生理念，以及廠場化學品管理相關作法，藉由經驗交流，讓事業單位共同探討職業安全衛生領先指標，協助企業提升職場安全衛生自主管理水準，創造永續發展之經營環境。

職安署表示，今年正好是聯合國化學品管理策略方針（SAICM）的目標年，職安署以職業安全衛生法為基礎推動之廠場化學品暴露風險分級管理，5年中長程計畫迄今已辦理12,500場次以上臨場輔導，從法制面及執行面的成果及成效已逐步提升，SAICM目標不會是終點，而是轉捩點，2021年生效的GRI 403職業安全衛生揭露更新準則，聚焦於企業永續報告揭露職業健康與安全面向，亦呼應2030聯合國永續發展目標（SDGs）之細項目標「尊嚴勞動和經濟成長」，未來在企業永續報告或企業社會責任報告編撰上，不再只是以營運角度統計損失日數等，而是著重於「員工及工作者」參與、諮商及溝通，並以其角度進行思考與評估，更強調揭露員工及工作者的身心健康、職業傷害與職業病相關資訊，期許藉由此次活動交流研討，產、官、學、研齊心努力，創造工作者友善且安心的工作環境，強化企業永續營運的基石。

本次活動也邀請「財團法人台灣永續能源基金會」、「新力美科技股份有限公司」、「臺灣永光化學工業股份有限公司」、「宏全國際股份有限公司」及「華新麗華股份有限公司」等企業與團體分享企業社會責任展望及化學品管理實務，包括透過原材料供應商源頭管理及綠色製程改善，完善多國語言產品安全資料庫，執行化學品暴露風險分級管理，確保產品責任制度化，並持續精進導入ISO 45001職業安全衛生管理系統。此外，除對於基層員工職業安全衛生教育訓練外，更落實生產部門高階主管職安衛管理實務宣導，暢通員工回饋及提案管道，建立領導主管及員工安全文化共識。

職安署表示，近期職業安全衛生為相當熱門的永續議題，尤其今年面對COVID-19疫情，企業在職場上如何推動工作相關疾病預防、職場健康管理及促進等措施，確保員工的健康保障，並制定出新的中長程目標及永續經營策略，降低營運衝擊，刻不容緩，本署已初步就GRI 403對應職安法與具體之職業衛生健康績效指標，研擬揭露實務建議指南初稿。

(工商 )