全球關注美國大選開票結果。安聯投信4日指出，據安聯環球投資最新分析顯示，股市在過去兩天有明顯漲幅，S&P 500漲幅超過3％，美國10年期公債殖利率也上升至0.9％，從市場表現反映未來數年財政支出將繼續增加的態勢。

安聯環球投資美國投資策略師Mana Mahajan表示，相較於上周S&P500下跌近6％，過去兩天市場上漲主要由工業與金融等循環性類股所帶動，反應市場對於未來數年財政支出擴大的樂觀預期，因此不是只有循環類股上漲，公債殖利率也在上升，同時金價走揚與美元轉弱，所有這些資產價格的變動跡象，都指向市場預期政府支出還會擴大。

如果進一步檢視美國兩位總統候選人川普和拜登政策方向，Mahajan認為差異主要有三點。除了在新興科技與基礎建設領域，雙方候選人立場較為接近，投資人較不用擔心以外，在其他產業，投資人應該要根據選舉結果所帶來的政策差異性來調整投資組合。

Mahajan表示，其中在企業稅政策方面，川普的企業稅政策應該更受市場歡迎，而拜登的加稅政策所帶來的潛在影響，可能會被其他支持成長的財政政策所抵銷。其次，在能源政策方面，拜登總統任期可能會給即潔淨能源產業帶來機會；而川普則較支撐石化或煤炭等既有產業的架構。

Mahajan表示，另一點不同之處則是在中美之間的貿易政策方面。兩方候選人都將對大陸強硬，並且持續強化科技層面相較於大陸的領先地位，然而拜登陣營一般被認為政策會更為穩健，並更少單方面針對大陸在貿易與疫情問題上做出回應。川普可能會持續單方面在語言上對陸方提出指責甚至提出制裁，可能會加劇市場波動。

根據歷史經驗顯示，美股通常在歷任總統大選後表現更為強勁。Mahajan分析，市場會在投票日前數周表現較差，而在投票日到年底表現較好，這通常是因為市場不喜歡不確定性，一旦大選結果底定，市場就能夠開始去衡量新任總統的政策影響。一如往常，美股過去幾周已經出現明顯回落，一部分原因除了是進行中的選舉，另一部分更可能是因為疫情帶來的不確定性。

展望後市，Mahajan分析，儘管選舉結果仍待決定，而從現在到2021年，應該至少會有一種或更多種疫苗出現，所以一旦選舉與疫情的風險，因為大選結果底定與疫苗問世而下降，且全球在未來12到18個月持續經濟復甦，預期除了美國大型科技股以外，將會有更廣泛的產業與國家加入上漲行列，投資人或許應該要考慮這個因素，並根據候選人政綱的不同，將部位配置於特定產業，例如循環類股（包括特定工業、能源與金融股），新興領域具有長期成長題材（像是5G、人工智慧與網路安全）的科技類股，而基礎建設與潔淨能源展望也可能是最受惠於2020年美國總統大選結果。

在策略上，在等待開票結果的同時，仍可能要面對短期波動，但建議投資人不妨利用這段市場調整期，市場可能拉回或小幅震盪期間，視為戰術性增加風險部位的機會，並分散投資組合。

(工商 )