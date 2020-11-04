45歲林姓女子曾對妯娌簡女有家庭暴力事件，簡女聲請保護令獲准，林女今年4月間在臉書PO文「去韓國回來沒有隔離，還到處亂跑」，「怕死，酒精一直噴」等語，簡女得知提告。台中地檢署以林女涉違反《家庭暴力防治法》及誹謗等罪，聲請簡易判決。

簡女向台中地院聲請核發民事保護令，在2019年5月底獲核發保護令，有效期間為2年。簡女到韓國旅遊，在2019年10月28日返台入境，在韓國旅遊期間尚無新冠肺炎疫情發生。

林女在2020年4月6日至8日期間，在網路臉書PO文留言，「有人回來掃墓，他們家都卡到陰，去韓國回來不怕武漢，回來掃墓會怕武漢」、「家裡有一個瘋女人，對著攝影機拿香拜拜，想看我私下給你看」、「而且那人昨天去掃墓，怕死，酒精一直噴」、「有人去韓國回來沒有隔離，還到處亂跑，難怪才會怕，帶了一大瓶酒精回來一直噴，去掃墓也在噴，難怪他跟兒子說要噴酒精，怕會傳染」等語。

簡女得知後提告，台中地檢署檢察官以保護令禁止林女對簡女有家庭暴力行為及騷擾行為，林女已違反保護令罪嫌及加重誹謗罪而聲請簡易判決處刑。

(中時 )