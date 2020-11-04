家家跟音樂總監瑪莎合作全新音樂企劃《Duet++：我們二重奏》，今（4日）聽歌會上，合作〈海洋〉的李友廷到場站台、鳳小岳透過VCR獻祝福。家家稱讚鳳小岳愛家、愛小孩、愛他的生活，是最佳人夫代表，拍MV時「有一直被他眼神電到，連瑪莎都說『你幹嘛故意電我』」，李友廷則是愛笑、愛音樂的男生，而單身多年的家家被問到感情狀況也不諱言最近「有開花了」！

37歲的家家，最近身旁出現一起吃飯的約會對象，讓她心裡有一個寄託，對方是圈外人，跟她一樣是愛貓人士，「但是沒有確定耶」，她嬌嗔說，還在觀察中，「不要講出去不然就沒了」。她今年歷經父親病逝，姊姊紀曉君和大姊鬧出家庭風波，她低調表示：「她們從小就這樣，我習慣了。」父親走後她全心投入工作，用忙碌讓自己不去胡思亂思，至今也沒有夢見父親。

家家、鳳小岳和李友廷來到南澳海蝕洞拍攝MV。（相信音樂提供）

拍攝MV當天，家家、鳳小岳和李友廷來到南澳神秘海蝕洞取景。（相信音樂提供）

家家這次精選5首經典歌曲重新詮釋，唱功佳的她卻在〈小星星〉和〈海洋〉卡關許久，瑪莎要求她唱出一群好朋友去海邊的感覺，要她再用力一點，她唱到喉嚨疲倦了，瑪莎仍不滿意，後來她發現「我嗓子太亮了，啞一點比較好聽」，要求改約另一天起床後直接去錄音而大功告成。

瑪莎也在〈小星星〉中唱和聲，不過聽不太出來，家家笑說，瑪莎是一位很博學的老師，除了不會唱歌之外，他什麼都會，家家曾提議想跟他合唱一首歌曲，但他當場搖頭說「我不會唱歌」。

家家在4日的聽歌會上，邀請李友廷一同表演了一段〈海洋〉。（相信音樂提供）

(中時 )