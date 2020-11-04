疫情衝擊，北市觀光產業一片低迷，北市報復性旅遊成效不彰，議員徐弘庭、王鴻薇指出，觀傳局針對觀光雙層巴士，推出一系列的行銷宣傳，6至9月砸了2000萬元，甚至還祭出安心旅遊補助大禮包，但營收僅305萬元、搭乘人次不到3萬，疫情間乾脆停駛算了。觀傳局長劉奕霆回應，乘客上下車的商圈、住宿效益也應算進去。

徐弘庭指出，北市為推雙層觀光巴士，6月的票券財物採購案花費460萬元，7月花1200萬元，安心旅遊振興計畫的「團客體驗觀光巴士」花368萬元，「4小時票會展推廣」花25萬2150元，共砸2053萬2150元。

徐弘庭說，但雙層觀光巴士卻業績慘澹，6至9月僅營收305萬元，載客人次僅2萬9729人，還因此又要花錢推出「團客體驗」，送出2萬個大禮包，活動共出動455車次、額外耗資361萬326元，是市府推動觀光不利，還是誘因不足？

「錢都白砸了！」王鴻薇痛批，雙層巴士從今年2月起受到影響，搭乘人數一度比去年少了96％，之後許多活動，票幾乎都是用免費送，載客數才勉強提升，但營收與去年同期相比仍僅剩4成，觀傳局花營收的2倍行銷，卻繼續花錢又虧錢，還不如讓它暫停營運，既省錢又減碳。

劉奕霆表示，民眾搭乘雙層巴士的上下車處，在當地商圈、旅宿消費的產值也應算進去，明年中可能就會疫情解封。觀傳局補充，6月提出應對措施，7月推動安心旅遊方案，並與北市旅行商業同業公會合作，後續也將持續透過相關行銷方案，協助拓展雙層巴士客群。

(中時 )