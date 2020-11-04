中央流行疫情指揮中心擬實施「經濟泡泡」，放寬商務經貿人士來台限制。經濟部長王美花今天表示，初估申請者有兩種樣態，一種是只需來2到3天，這種希望只要檢測，專人陪同做好。另一種停留較久，需要隔離短居家檢疫，是否縮短天數還要討論。目前正在盤點申請狀態，希望下周可以提出案子。

王美花更提出創新點子，受限商務來台陪同會耗掉龐大行政人力，內部有在討論，是否把一些曾經感染肺炎但已康復、有抗體者，找出來幫忙做接待。因為他是最Safe的人，這開始在想一些方法。

不管是投資，訂單採購確認，不少國家都有商務來台需求，「經濟泡泡」推動迫在眉睫。王美花說明，分析可能樣態有兩種，一種有些只需來2到3天，希望快快來快快回。有些則是可以容許短暫隔離，之後要在台活動，停留時間較長。

前者天數短，她說希望讓其只經過檢測，行程由主管機關派人陪同，做好防疫、隔離措施即可。後者涉及隔離天數是否縮減，要看個案再討論，可能有不同樣態。

目前短期商來台居家檢疫為5到7天，工商團體都認為時間仍太長，呼籲再縮短。

王美花強調，這幾天就會盤點，提交方案給指揮中心確認可行性，就可趕快邀請重要的外賓來台。至於能來台人數多少還在盤點，但涉及量能，一定不會多。

(中時 )