網友貼出自己的義肢照。(圖取自爆廢1公社)

網友表示日前自己義肢上的螺絲突然斷裂，當下讓他超無助。(圖取自爆廢1公社)

酒駕害人害己，萬一釀成憾事破碎的可不止一個家庭。日前就有網友分享親身經驗，說明自己在民國99年時酒駕自撞，導致右小腿需截肢一半，這10年來都需要靠著義肢行動，也因為這個關係，工作很難找。而日前他因為義肢螺絲突然斷裂無法行走，當下非常無助，事後更以過來人身份PO出照片苦勸大眾「千萬別酒駕」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上貼出5張照片，並說明自己發這篇文不是要討拍，也不怕被砲轟，只是希望能夠奉勸各位「真的不要酒駕」。酒駕不只害人還害己，而自己就是最好的例子。接著說明自己日前走去高鐵站準備牽車，但義肢的螺絲突然斷裂，無奈的情況讓他不知所措。

他更說自己10多年來從沒碰到過這種情況，「當下也不知道該怎麼開口求救，因為真的很無助、也覺得自己很沒用」。最後他只好選擇向高鐵的警察和站務員幫忙，在他們的協助之下，最終順利平安到家。他也語重心長的再次呼籲，「喝酒不開車，開車不喝酒。」

勸世文發出後不少網友欣賞原PO的態度，「面對自己的過錯，勇於接受它，你才是最棒的」、「知錯能改善莫大焉」、「用自己的錯誤，勉勵別人不要犯一樣的錯，希望能多少有幫助，您很棒很勇敢，祝福您，加油」、「活生生的例子，血淋淋的代價，真心希望您能加油」。

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(中時新聞網)