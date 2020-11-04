前警政署副署長官政哲4日投書媒體，指稱全國受理案件數及暴力犯罪有逐年增加趨勢。警政署立即澄清表示，該文所寫的數據恐有誤解，經統計數據資料顯示，2015年全國各警察機關受理全般刑案29萬7800件，至去年已下降至26萬8349件，其中暴力犯罪自1956件下降至859件，實際上為逐年下降，相關數據均公布於警政署全球資訊網、警政統計項下，民眾可檢視查詢。

另有關英國經濟學人智庫統計全球最安全城市排名比較，北市2019年排名第22名，其中與民眾安全直接相關的「人身安全」項目雖為第20名，但細究該項目之各項評比指標，除竊盜、暴力、組織犯罪等數據外，尚包含民眾安全意識、政治穩定程度、恐怖攻擊威脅、天然災害風險、刑事司法制度的有效性等21項指標來評定，無進一步公布竊盜、暴力等犯罪分數，因此無法細究該項統計北市排名降低原因。

警政署表示，今年在疫情影響下，警方推動各項防疫工作不遺餘力，並同步強化打擊詐欺、查緝毒品、檢肅黑槍等重點工作，今年修正通過槍砲彈藥刀械管制條例及刑法第149、150條聚眾鬥毆罪，強化了法制上的力道，警方將戮力執法，提供民眾更安全的生活環境。

(中時 )