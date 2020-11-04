民進黨中常會邀請中華經濟研究院大陸經濟所助理研究員王國臣以「中共五中全會相關內容及後續影響」為題專案報告；王指出，中國大陸科技自主創新政策，台灣人才赴陸多出現水土不服現象，對此「陸漂族」回台謀職，則成為新興問題。

王國臣報告指出，科技自主創新上，短期內中國大陸仍將以「融台」與經濟施惠，吸納台灣企業技術與人才，長期，台灣或面臨中方進口代替，最嚴峻的情景下，台灣GDP恐減損10.3％。

報告表示，無論美國總統大選結果如何，中國大陸都將採行「烏龜作戰」，以時間換取技術升級；此外，儘管地方仍以土地財政為考量，但只要培育出一隻「跳舞的大象」，都將衝擊台灣與全球經濟。

報告中還指出，根據中經院研究圖隊估算，中國今年9月底，實際失業率12.3％，約略為官方統計的兩倍，

會中還提到在陸台商供應鏈的動向指出，在陸台商已不再單純的製造，而是同時考量製造與銷售，特別是隨著短鏈革命的市場導向，及供應鏈的「去美化」，在陸台商恐進一步靠攏中資企業，特別是具體壟斷地位的國有企業。

報告還舉例，今年的台企緯創被陸資的立訊併購、台資可勝被陸資藍斯科技併購。

報告強調，因應疫情後世界經濟新局，台商在全球佈局將有新發展契機，加速洽簽美日歐雙邊貿易及投資保障協定，降低產業鍊的中國話。

此外，憑藉「基礎建設融資及市場建立合作架構」，擴展台灣官方發展援助（ODA）至新南向國家，給予海外台商政治支持，對抗紅色供應鏈的競爭；建立海外僑台商與陸台商的資訊交流平台，協助在路台商移出中國大陸。

報告強調，密切追蹤中國大陸經濟與金融風險，慎防北京當局管制關鍵物資出口台灣，或全面經濟封鎖，政策上需要協助企業避免觸犯大陸相關法規。

此外，積極加強關注，以深根或有意願拓展中國大陸內需市場的台灣企業，慎防遭中資企業併購，或被迫加入國有企業混合改革，研究對象更須從產業面下至企業面。

內循環驅動下，人民幣長期看漲，或帶動台灣在內的亞洲各國貨幣升值，惟人民幣實質匯率恐存在高估，因此中國大陸可能加強外匯管制，形成資金「易進難出」的局勢。

(中時 )