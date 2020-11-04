美國總統大選今投開票，各州開票作業陸續進行，目前已開出43州，但因賓州等4大搖擺州郵寄選票將是關鍵，最後選舉結果今天恐難產，同時，由於川普表示，質疑選舉舞弊，將訴請最高法院下令停止計票，美股期指急殺由紅翻黑，一度暴跌400點。因此，有專家指出，一旦選舉結果延後太久或出現爭議，美國股市應該會下跌5%或者7%。

根據《CNBC》報導，財經節目主持人葉文多則指出，就短期而言，最大的風險就是選舉結果需要很長時間才能確定，一旦選舉結果出爐的時間延後太久，或出現所謂的爭議性選舉，將產生投資人害怕的不確定性因素，可能促使美國股市可能很快重新出現動盪和下跌。

同時，美國Slatestone Wealth公司策略師波爾卡里（Kenny Polcari）則分析，如果大選結果出爐，拜登以小幅差距獲勝，共和黨將會上訴；相反地，川普以微小差距獲勝，民主黨也可能會上訴，如此一來，就導致市場上的焦慮。因此，他認為，預估市場會重新下跌3%都太過於保守，應該會重挫5%或7%。

此外，在美國大選投票日當天（3日），美國股市和歐洲主要三大股指均全面收高。

(中時新聞網)