輕度颱風閃電緩慢移動，預計今下半天開始往西、朝巴士海峽前進，本周五（6日）最靠近台灣；快的話不排除明晨發布海上颱風警報。颱風論壇指出，明起東部、恆春半島率先降雨，接著範圍逐漸擴大至宜蘭、高屏或北北基；周日（8日）東北風增強，又會有另一波降雨。

閃電滯留打轉期間，強度不斷增強，中央氣象局表示，颱風有機會達輕颱上限。目前預估它「通過巴士海峽」的機率最高，最快明天清晨發布海上颱風警報；陸上警報機率低。

儘管路徑大致往西，但閃電擺動過程中，若稍微偏北，將對台灣東部、南部帶來威脅。再北一點，連北部、東北部都會感受到外圍環流帶來的明顯風雨。

颱風論壇指出，依目前資料研判，閃電登陸台灣或菲律賓的機會已降低許多，不過東部、恆春半島因位處迎風面，將自明晚起出現陣雨，周六（7日）颱風遠離雨停。

宜蘭星期天雨大，颱風論壇補充，這場雨跟颱風沒什麼關係，主要是東北風和暖濕東風相遇，加上地形抬升導致降雨。而雨區，也有可能往北北基等縣市擴散，必須注意。

高雄、屏東「可能陰雨」，颱風論壇表示，高屏地區會不會下雨，要看屆時閃電離台灣距離多近，若路徑偏北，周五晚就會下雨；反之則以陰天為主。

至於桃園、新竹以南至台南，基本上不管閃電怎麼走，都不太會有影響，天氣不僅穩定，周五甚至有機會出現「秋老虎」，白天有點熱。

(中時新聞網)