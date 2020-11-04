雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口河床上個月底發生2起火災，延燒5天燒毀約70公頃綠覆地，引發生態浩劫，雲林縣消防局追查起火原因，發現現場有野炊工具，呼籲民眾河床地形複雜暗藏危機，為了自身與公共安全，千萬不要到河床打野味烤肉。

濁水溪出海口周邊河床生態豐富，生態保育團體與鳥友們已在此發現諸多特色鳥類，包括國際1級瀕危鳥類東方白鸛，以及東方澤鵟、黑面琵鷺，但經過大火肆虐後大片棲息地受到破壞，已有不少野鳥遷移至他處，引發地方民眾強烈關切，要求查出起火原因並加強預防。

縣消防局表示，火災現場發現野炊工具，有可能是當地民眾或是麥寮工業區外籍移工來此打野味，抓到野兔、野鼠、魚隻後便就地烤肉，因而引發大火，另外附近農田燒稻草飄飛的火星，也可能是肇禍原因，目前已行文當地村長與工廠加強宣導。

麥寮鄉鄉民代表吳明宜說，濁水溪第1段區與第2段區西側5天大火，燒掉約70公頃面積草地，現場發現野炊工具、燒垃圾殘留物，附近農田也有燒稻草痕跡，今年缺乏雨水天乾物燥，只要有一點火苗，都可能造成濁水溪河床生態浩劫。

地方民眾指出，這幾年中央與地方合力改善濁水溪揚塵情況，透過綠覆地等方式減少風沙，今年已初見成效，沒想到1把火又燒出問題，希望相關單位盡快規畫濁水溪雜草火警防治方案，避免火災再度發生。

雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口河床大火，疑人為野炊引起。（讀者提供／張朝欣雲林傳真）

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