高雄三民區建工商圈大樓住宅每坪開價介於27到32萬元，城揚建設推出的「綠景苑」大樓建案，每坪開價25萬元到32萬元，符合每坪區域行情，鎖定3和4房換屋族群，訴求建工商圈除了既有生活圈，未來也是捷運黃線的捷運生活圈。

城揚建設首席副總經理陳靜儀4日指出，「綠景苑」基地的建案分有A棟和B棟，B棟主攻2房和3房首購，A棟規畫3房和4房的換屋族產品，作為區隔。

她說，大樓建案位於高雄「新河堤社區」，鄰近悅誠文創廣場、義享天地、以及富邦商業城等百貨聚落，同時擁有建工商圈、鼎山商圈、高醫商圈、高應大商圈、以及自由商圈等5大商圈，10分鐘的生活圈，都可以抵達。

陳靜儀指出，建案基地除了擁有十全滯洪公園，被譽為「高雄新河堤社區」之外，未來規畫的高雄捷運黃線Y8或Y9站，就在民族路和建工路附近，具有交通便利性。

根據高雄市房屋市場調查協會統計，該建案總共有273戶，截至11月2日為止，已經售出並完成過戶的戶數有244戶，銷售率達89％左右，7月到9月連續3個月，都以2位數的速度，完成過戶。

該案專案經理林益融指出，建工商圈和高醫商圈的新成屋很少，大都屬於大樓預售建案，目前該區的大樓住宅市場行情，每坪開價介於27到32萬元，城揚建設推出的「綠景苑」大樓建案，每坪開價25萬元到32萬元。

(工商 )