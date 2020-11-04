搶跨年商機，台北美福大飯店宣布在Cocoon池畔酒吧舉辦「美福跨年派對」，除可品嚐由義大利主廚準備的獨享派對餐盒，並可暢飲紅白美酒、台灣金牌啤酒，以及義大利飲務專家特調的雞尾酒，還有機會帶走卓越五星等級的住宿券和餐券，每位1,680元+10%，11月30日前預訂還可享有早鳥優惠。

此外，台北美福大飯店彩匯自助餐廳亦將於晚上10點舉辦「跨年消夜場」，無論中式鑊氣熱菜，每位990元+10%，倒數時分並可步行至戶外欣賞美麗華跨年煙火秀，即日起開放預訂。

美福飯店Cocoon池畔酒吧，以其繽紛色彩的時尚空間開啟跨年夜的派動節奏，今年的「美福跨年派對」請來現場樂團LIVE表演，跟著歡快的音樂擺盪，12月31日晚上10點，準時開趴。由來自最歡樂的義大利國度的主廚和飲務專家帶來的美食美酒，讓您在台灣跨年也有偽出國的體驗，提供每人獨享的派對餐盒，以及現場特調跨年限定口味的雞尾酒，並準備了精選的紅白美酒和台灣金牌啤酒供賓客無限暢飲，在倒數時刻高舉碰杯，每位1,680元+10%，告別動盪的2020年，而為讓2021年更加美好，現場更貼心安排了抽獎活動，獎品有價值萬元的卓越五星住宿券、GMT義大利餐廳的雙人海陸分享餐券，抽中即可搶先預約來年假期，即日起開放訂位，11月30日前預訂還可享有免一成服務費的早鳥優惠。

除了跨年派對，等待倒數也可以有不同的選擇。美福飯店彩匯自助餐廳於12月31日特別加開「跨年消夜場」，每位990元+10%，憑藉著關係企業美福國際強大的肉品資源，餐檯上提供招牌現切鮮嫩的「美國爐烤牛肉」，以及熱騰暖心的「美福招牌牛肉麵」，呈現大海鮮味的海鮮料理區，好料不止如此，為了喜愛異國風味的食客們，現場還有各式鮮食生魚片及花壽司等料理的日式料理區、特聘印度籍廚師所帶來的印度料理區，以奶香十足的印度烤餅搭配多款印度香料燉煮的各式咖哩，以及火辣好滋味的韓式菜餚和充滿南洋風情的泰式美饌，最後品嘗令人欲罷不能的繽紛甜點區，擁有各式精緻塔餅糕點，走近便能聞到濃郁又迷人的香甜，同時準備了跨年限定調酒供賓客無限暢飲，倒數時刻即可步行至戶外欣賞美麗華跨年煙火秀，一起倒數三二一，吃飽喝足迎新年。

(工商 )