蘭嶼1名騎機車的潛水客在10月遭違法行駛的報廢貨車撞倒，最後不治，引發網友討論蘭嶼報廢車問題。（台東縣警察局提供／蔡旻妤台東傳真）

蘭嶼1名男子在10月22日不慎遭違法行駛已報廢貨車撞倒，導致他開放性骨折並需大量輸血，雖由蘭嶼衛生所緊急請黑鷹直升機將其後送至台東馬偕醫院，但仍因傷重不治，意外引發網友熱議，表示蘭嶼街上到處都是報廢車，希望相關單位重視此問題。

「靠北潛水」臉書專頁貼文討論，上個月1名潛水客和女友共乘機車，與潛水店教練所駕駛的報廢貨車會車時，貨車車斗側板突然鬆脫掉落，竟砸中迎面而來的潛水客，他與女友都摔車倒地受傷，造成男子開放性骨折且大量出血，最後送醫不治。

網友指出這種報廢車「不用驗車，也不用繳牌照稅」，當地相當常見，不過蘭嶼為海島氣候，海風長期吹拂下，即使是正常車輛都易生鏽，何況是已報廢的車輛，卻仍能上路，文中質疑在地警察並未積極取締。

「去過蘭嶼的人都知道，蘭嶼的車8成都沒有車牌！」網友說，肇事貨車正是已報廢車輛，卻違法行駛，因此在沒有保險理賠的情況下，若有任何一方因報廢車導致車禍事故，其實完全沒有任何保障。

台東警察分局表示，今年已取締各類交通違規1400餘件，其中取締無牌車行駛公路將近40件，也提醒各駕駛人「未依規定懸掛車牌行駛公路最高可處新台幣1萬800元罰鍰，如果是報廢車，車輛當場沒入」。

台東警察分局呼籲，蘭嶼為海島氣候，海風長期侵蝕，車輛容易鏽蝕，車主應定期檢修保養。此外，離島地區依照規定可以免徵牌照稅，希望離島民眾應依規定懸掛車牌，警方會持續加強取締，確保用路人生命、財產安全。

(中時 )