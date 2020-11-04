蘭嶼1名男子在10月22日不慎遭違法行駛已報廢貨車撞倒，導致他開放性骨折並需大量輸血，雖由蘭嶼衛生所緊急請黑鷹直升機將其後送至台東馬偕醫院，但仍因傷重不治，意外引發網友熱議，表示蘭嶼街上到處都是報廢車，希望相關單位重視此問題。
「靠北潛水」臉書專頁貼文討論，上個月1名潛水客和女友共乘機車，與潛水店教練所駕駛的報廢貨車會車時，貨車車斗側板突然鬆脫掉落，竟砸中迎面而來的潛水客，他與女友都摔車倒地受傷，造成男子開放性骨折且大量出血，最後送醫不治。
網友指出這種報廢車「不用驗車，也不用繳牌照稅」，當地相當常見，不過蘭嶼為海島氣候，海風長期吹拂下，即使是正常車輛都易生鏽，何況是已報廢的車輛，卻仍能上路，文中質疑在地警察並未積極取締。
「去過蘭嶼的人都知道，蘭嶼的車8成都沒有車牌！」網友說，肇事貨車正是已報廢車輛，卻違法行駛，因此在沒有保險理賠的情況下，若有任何一方因報廢車導致車禍事故，其實完全沒有任何保障。
台東警察分局表示，今年已取締各類交通違規1400餘件，其中取締無牌車行駛公路將近40件，也提醒各駕駛人「未依規定懸掛車牌行駛公路最高可處新台幣1萬800元罰鍰，如果是報廢車，車輛當場沒入」。
台東警察分局呼籲，蘭嶼為海島氣候，海風長期侵蝕，車輛容易鏽蝕，車主應定期檢修保養。此外，離島地區依照規定可以免徵牌照稅，希望離島民眾應依規定懸掛車牌，警方會持續加強取締，確保用路人生命、財產安全。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。