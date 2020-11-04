苗栗台61線新埔聯絡道被譽為「日落大道」，每逢黃昏時段出現浪漫懸日美景，榮登十大最美公路景觀票選第一名，苗栗縣政府爭取經費在北上匝道右側施設高架平台及停車空間。4日苗栗縣議員鄭宗國關心進度，希望能盡速啟動，提升觀光品質並維護現場交通安全。

台61線「日落大道」吸引遊客拍攝夕陽美照，因而衍生違規停車、直闖馬路拍攝的亂象，縣府透過立委陳超明爭取交通部1200萬元，規畫在北上聯絡道右側空地，設置觀景平台及停車空間，解決違規停車及拍照問題，預計8月動工卻未有下文。

4日鄭宗國質詢提出，通霄日落大道景觀設置工程卡關，如何串聯景緻發展整體觀光？縣府文化觀光局長林彥甫回應，交通部觀光局補助核定1200萬元，但因中央希望能將景觀平台擴大成休息站，未來作為西濱61線休息站概念，目前暫緩進度執行先期規畫與評估，盼未來能做為示範型休息站，完善遊憩品質與觀光安全。

林彥甫另感謝民眾團結投票，讓通霄台61線「日落大道」榮登全台最美公路景觀，讓在地特色能推廣全台。鄭宗國也力促縣府，工程計畫核定後應盡速執行，並串聯台61線周邊景點，加強行銷整體觀光。

(中時 )