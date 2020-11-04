美國大選戰況激烈，美國總統川普已拿到213張選舉人票，目前3個關鍵搖擺州賓州、威州、密西根州票還沒開完，不過恐陷入爭議。總體經濟學家吳嘉隆認為，川普會小勝。

吳嘉隆在臉書分析說，今天11/4從中午12點到下午6點，目前看來，川普應該是贏了，只是可能沒有他說的大勝，而是小勝。只是，川普可能會看到共和黨同時贏下參議院與眾議院，如果成真，那就是共和黨的大勝了。

網友反應說：「意外，民主黨這樣的人選還能有這麼多票，可見美國社會撕裂嚴重，且反川勢力實在不少。」「擔心郵寄選票翻盤。」「AZ跟NV差距不大，而且逐漸追近中，如果拿下就312票 很高了。」「就在剛剛，川普已經發表了勝選演說。」「暫停計票了，會不會有舞弊。」「眾議院目前不妙。」

也有人認為，「結果還沒確定喔，幾個搖擺州停止計算郵寄選票，可能要幾天後才會有結果，這中間會不會出什麼狀況，很難說。應該要徹夜計票，才不會有做票嫌疑。這下有的吵了！ GA、NC差距很少耶，真的穩？」

今天11/4從中午12點到下午6點，我有5場電視節目錄影要趕場，是碰上美國大選的緣故。 目前看來，川普應該是贏了，只是可能沒有我說的大勝，而是小勝。 只是，川普可能會看到共和黨同時贏下參議院與眾議院，如果成真，那就是共和黨的大勝了。 由吳嘉隆發佈於 2020年11月3日 星期二

(中時新聞網)