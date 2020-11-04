「辛苦是值得的」Q寶爸媽抱著矯正年齡1歲6個月大Q寶回到當年媽媽早產、呵護Q寶長達5個月的中國醫藥大學兒童醫院，健康活潑的他，一點也看不出出生時只有660克，而高齡生產的媽媽說，這一路走來遇到煎熬時，選擇「相信醫師」，如今看著孩子一點一滴的長大，他要告訴所有在安胎、早產孩子還在保溫箱的家長「相信醫師、不要放棄。」

中國醫藥大學兒童醫院新生兒加護病房主任 林湘瑜指出，台灣出生率低，卻有高達10％是早產兒，許多家庭正面臨需要長期安胎，擔心徬徨早產兒出生後是否有能力照顧的現實問題，如今Q寶的生命故事足以證實台灣早產兒醫療照護團隊有足夠能力提高早產兒的存活率，並且協助父母照護孩子健康長大。

11月8日中國醫藥大學兒童醫院早產兒回娘家活動安排了親子共讀等專題演講，4日也請早產兒及家長出席記者會現身說法。(馮惠宜攝)

Q寶媽媽回憶，去年一月懷孕23周又3天，突然發現有粉紅色分泌物並且嚴重宮縮，經轉診到中國附醫，安胎不到三天，孩子還是急著報到，當時只有23周又5天，而Ｑ寶出生只有660公克，還在保溫箱住了5個月，期間動過視網膜、心導管手術，後來聽從醫囑定期回診追蹤，並展開一周三次的復健，媽媽說，Q寶現在除了站、走等大肌肉動作差一點，其他生長發育都和同孩子相同。

林湘瑜指出，在台灣因為優生保健法的規範，一般不足24周的胎兒如果出現早產徵召，極可能會被放棄掉，但其實只要父母願意拼，讓專業醫療團隊協助，仍可以有健康長大的機會。

林湘瑜也表示，中國醫藥大學附設醫院從高危險妊娠的產婦醫療照護開始仔細產檢，在有早產先兆時積極安胎，極力避免孩子早產；中國醫藥大學兒童醫院新生兒科團隊則是在安胎期就與產科合作訂出對母子最適合的醫療策略，並提供早產相關諮詢。

她強調，早產兒的健康成長絕對需要醫師、護理師的治療與照護，還有藥劑師、營養師、放射師、社工師、檢驗師以及呼吸治療師層層把關緊密合作，出院後，早產兒基金會個管師會定期追蹤孩子是否有發展遲緩的情況，以期早期介入促進孩子的神經發展，目前，台灣早產兒出院後的追蹤率約八成，「我們不能改變孩子早產的事實，但我們盡一切努力讓孩子有更好的未來！」

(中時 )