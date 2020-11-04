雲林縣政府將活化北港糖廠24棟蔗糖倉庫，打造「雲林駁二」。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮北港糖廠內有24棟蔗糖倉庫，檜木結構完整，充滿早年建築特色，雲林縣政府展開規畫，將參考台南仁德糖廠十鼓文創園區、高雄駁二藝術特區，引進藝文團體與地方產業，打造「雲林駁二」帶動地方整體發展。

北港糖廠閒置20餘年未開發，雲林縣政府去年提出「北港糖廠文化藝術生活美學園區」活化計畫，今年獲內政部都委會審議通過，縣府4日表示後續將辦理市地重劃、歷史建築蔗糖倉庫群相關規畫，讓占地21公頃的糖廠土地重現活力。

縣府文化觀光處文資科科長張力元表示，北港糖廠內有3排蔗糖倉庫，每排8棟共24棟，每棟約120坪，不僅空間寬敞，檜木結構充滿歷史意涵，非常適合做為表演展場或工藝坊，打造成為雲林縣的駁二藝術特區。

24棟蔗糖倉庫已由縣府公告為歷史建築，目前展開先期規畫，包括增加消防設施與無障礙空間、加強木製結構等，配合現存的台糖小火車、五分車鐵軌、製糖廠房，以及北港媽祖文化、顏思齊開台史，將可成為1處充滿在地特色的生活美學園區。

北港在地民眾表示，蔗糖倉庫曾於2008年「好神節」做為活動場地，再來便沒有活化過，相當可惜，這些倉庫記錄北港糖廠早年的繁榮歷史，有必要加以再利用，例如規畫為糖業歷史博物館，讓後人能夠了解台灣糖業的發展脈絡。

(中時 )