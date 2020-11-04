苗栗縣政府推行糖尿病共照網，照護率達73.6％。今年在衛生福利部中央健康保險署糖尿病照護品質的評核中，詹求孚、祥安及劉樵霖診所獲得「糖尿病品質卓越獎」；大千綜合醫院及通霄光田醫院則獲得「糖尿病品質進步獎」殊榮。苗栗縣長徐耀昌4日頒獎表揚，並頒發「糖尿病新秀獎」給新加入照護網絡的彭內科及心安診所，肯定醫護團隊守護鄉親健康。

徐耀昌指出，糖尿病共照網醫療單位協助患者規律就醫，並做好自我「控糖」健康管理，在健保署糖尿病照護品質評核中，詹求孚與祥安連續8年、劉樵霖診所連續3年獲得品質卓越獎，實屬不易。

健保署公布108年度糖尿病照護品質評核，詹求孚診所連續8年獲糖尿病品質卓越獎，4日苗栗縣長徐耀昌頒發獎牌表揚。（何冠嫻攝）

健保署公布108年度糖尿病照護品質評核，祥安診所連續8年獲糖尿病品質卓越獎，苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚。（何冠嫻攝）

衛生局保健科長陳淑珠表示，縣內有42家糖尿病共照網醫療單位加入糖尿病照護醫療團隊，目前有1萬8000人接受糖尿病照護，照護率達73.6％，根據調查統計，糖尿病友加入共同照護網絡後，可獲得更完善的醫療照顧，死亡率約下降40％，截肢率亦下降50％，生活品質相對改善許多。

祥安診所醫師謝其俊表示，糖尿病盛行率約10％，估算苗栗約有5、6萬名患者，隨著高齡化老年人口增加，飲食改變及體質差異等因素，糖尿病有年輕化趨勢，建議病友配合醫療院所照護規範，兼顧生活型態的健康、均衡飲食，養成良好運動習慣、注意監控體重等，前端做好醫療保健，不但生活健康自在，還可減少後端龐大的醫療資源。

(中時 )