一位飲料店女員工在上班時遭蜜蜂螫胸部，蜂針還卡在她的胸部上。（臉書社團《爆怨2公社》／蘇育宣翻攝）

一位在飲料店上班的正妹，日前上網哭訴她在上班途中，突然胸口一陣刺痛，去廁所一看發現自己被蜜蜂叮了，而遭螫的患部則是她的胸部，甚至蜂針還尷尬卡在她的胸上，讓她好崩潰。文一出後網友紛紛歪樓想幫忙，大喊「讓我來！」

一位女網友3日在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，她在飲料店上班時，將泡製的飲料拿去封杯的過程中，突然感覺到眼前有不明物體朝她飛來，而女網友頓時胸口一陣刺痛，便趕緊衝去廁所掀開衣服檢查，不料，衣服下飛出一隻蜜蜂，仔細一看才發現，胸部遭蜜蜂螫咬，甚至胸上還卡著「蜂針」，讓她哭喊「我的奶現在好痛！」

文一發出後，引起網友熱烈回應，不少網友歪樓回應，「有毒快吸出來」、「這奶有毒」、「沒圖沒真相」、「有人幫忙把毒吸出來？」、「我看看傷口嚴不嚴重」、「我幫妳把毒液吸出來」、「蜂蜜牛奶」、「這樣會大小奶」、「蜂情萬腫」；甚至還有網友開玩笑的說，「罩杯升級」、「最快速豐胸療程」、「瞬間升級3個杯」。

文章反應太熱烈還引來原PO後續補充，女網友表示在被蜜蜂叮的當下有擠血與冰敷，患部僅有痛的反應無其他症狀，她也強調被叮的胸部「沒腫」、「沒腫」、「沒腫」，苦笑自己並無升級罩杯的意願。

(中時新聞網)