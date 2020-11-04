南投縣副縣長陳正昇（左二），將聖火傳給教育處長陸正威。（廖志晃攝）

南投縣運動會，點燃聖火揭開序幕。（廖志晃攝）

南投縣運動會聖火，從藍田書院出發。（廖志晃攝）

南投縣運動會聖火，4日在藍田書院點燃後，由五育高中校長邱勝濱率隊傳遞聖火。（廖志晃攝）

南投縣第68屆全縣運動會，在藍田書院點燃聖火，隨後傳遞全縣13鄉鎮市，7日開幕當天，推出萬人米食饗宴；副縣長陳正昇表示，奧運聖火是源自希臘的傳統，在孔廟點燃聖火，則因孔子傳授的六藝中，「射」藝就有運動的意涵。

陳正昇與藍田書院副主委陳學堂、教育處長陸正威等人，在藍田書院引燃聖火後，由南崗國中特教班聖火隊接下第一棒，再傳遞給五育高中校長邱勝濱率聖火隊起跑，為縣運會揭開序幕；縣議員曾振炎、張嘉哲、洪浩原，立委馬文君服務處主任黃世榮、立委許淑華祕書林憲聰等人也到場，為縣運會總錦標「超群」獎盃揭幕。

陳正昇說，今年全縣運動會將從11月7日到10日，分別在24個場地，展開36項田徑、球類及技擊等競賽；7日上午在縣立體育開幕，10點半起體育場前廣場，推出「萬人米食」農特產饗宴。

陳正昇表示，今年縣運會以「觀光首都，幸福好南投」 為主題；總錦標獎盃則名為「超群」，採水晶琉璃搭配雷射光雕設計，凸顯南投縣豐富的觀光資源，重視人文內涵，希望能鼓勵所有參賽選手爭取最佳成績，名列前茅。今年縣運會參賽隊職員，總計1萬3723人，動員裁判、工作及表演人員1800人，也歡迎民眾共襄盛舉，為選手加油打氣。

(中時 )