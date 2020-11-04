台大新聞所前所長彭文正今(4日)接受前高雄市新聞局局長王淺秋訪問，他表示與韓國瑜是老朋友，甚至還爆料韓國瑜「真好鬥陣」，就像一位大哥哥一樣，很照顧後輩。同時，對於韓國瑜若能完成市長任期，或是選上總統，彭文正直言，相信他會做得很好，因為他有一些領袖特質。

彭文正接受王淺秋廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，「我的老朋友韓國瑜，他就是那種你很久沒見到他，你都會覺得他是你的好朋友的人」，並指出，大學的時候他參加國際事務研習營，那時他對韓國瑜的印象是他英文不錯。

彭文正回憶，「那時候我在台大，他在東吳，因為他去唸了專科班回來，所以年紀比我們大一些，就像一個大哥哥」，彭文正還直言，韓國瑜是一個「真好鬥陣的人」，他一開始聊天你就會喜歡這個人，「他很直爽、不做作、很熱情、以前對我們這些弟弟妹妹很照顧」。

彭文正指出，後來韓在北農惹了一些爭議被追殺，成為新聞人物，他還傳簡訊邀請他上節目，韓國瑜也回他簡訊說，「我熱血沸騰，好久不見」，韓也很講義氣並應邀來上節目。

彭文正認為，韓國瑜的人生在短短幾年內劇烈起伏，心裡面一定有很多的失落或挫折，但這就是「天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能」。

彭文正覺得，韓國瑜不要沉潛，因為上帝還有很多重要的任務和使命要讓他完成，這只是小小的磨練。至於韓當市長或當總統能不能當的好，彭文正則說，「他會做得好，因為他有一些領袖的特質」，並為他喊冤，「罵他草包不公平」。

11.4.20【千秋萬事】蔡英文不只「歹鬥陣」│彭文正眼中的韓國瑜│上報:行政院網軍被抓包?│沒時間治安會報有時間鬥爭會報?

(中時新聞網)