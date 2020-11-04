台灣大賽統一獅打線遭到中信兄弟先發洋投封鎖，尤其在例行賽拿下打擊、安打王的陳傑憲前10打數全出局，昨日才敲出總冠軍賽首安，不過陳傑憲敲安並沒有特別開心，賽後更自責守備瑕疵讓對手攻下追平分，甚至說出寧願自己受傷，也想拚盡全力守下分數。

陳傑憲昨日對上兄弟洋投米蘭達敲出雙安，尤其6局下半在林祐樂被觸身球後，陳傑憲台灣大賽首安將他送上得點圈，陳傑憲表情亢奮，「我亢奮是因為終於有機會突破對方投手，讓攻勢延續下去，但我昨天就算敲出雙安，最後沒有贏球、打線仍被封鎖，還是覺得很可惜。」

打擊終於有發揮，但守備上陳傑憲出現2次守備瑕疵讓他賽後仍很自責，4局上周思齊敲出中外野二壘打，隨後兄弟靠戰術推進將比分追平；9上王威晨同樣方向二壘打，兄弟打下超前分，也成為比賽勝利打點，而這兩球陳傑憲都差一點就能接進手套，直到賽後仍讓他耿耿於懷。

「周思齊那球賽後真的很自責，一直想著是不是多跑幾步有機會接殺，講難聽一點對自己很不爽，接起來的話就不會被追平。」而王威晨那球，陳傑憲表示若用撲接方式是有機會接進手套的，「撲下去很容易受傷，會撞到往這方向來的唐肇廷或手直接撞傷，但我寧願自己受傷也想要守下這重要的一分。」

陳傑憲的拚勁令人感動，但還是健康打球為重，賽前總教練林岳平表示這兩顆球要接真的是高難度，可能要林哲瑄來才有機會，若林哲瑄是五星守備，他願意給陳傑憲四星半，來表達陣中有他鎮守中外野的肯定。

而陳傑憲也知道自己的不足，「哲瑄厲害在追球同時也能掌握好跟全壘打牆的距離，要練就靠近牆還敢全力衝的經驗，說實話這是我的罩門，如何接到全壘打牆前的球，還有接到瞬間平飛球，這兩點是我擔任中外野手在秋、春訓最大課題。」

(中時 )