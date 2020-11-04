合作金庫銀行主辦的合庫盃羽球邀請賽於本周六、日於台北市日新國小開打，今年廣邀台積電、中華航空、長榮航空、臺大醫院、牧德科技、華碩電腦、陽明海運、勝利體育等32隊知名企業、逾320位球友齊聚一堂，為勇奪本屆冠軍殊榮摩拳擦掌。

正式比賽上場，各隊球員熱情寒暄問候，好幾隊球員因賽事成為好朋友，企業朋友們在繁忙的工作之餘，藉由合庫舉辦的羽球邀請賽以球會友，凝聚彼此愛運動的向心力及認同感，正是合庫舉辦邀請賽真正的意義。

近年來，合庫贊助的球員於國際體壇上大放異彩，例如戴資穎在世界羽球球后締造148周在位最久紀錄，還有目前世界羽球男子單打排名第二的周天成，以及2019年入圍國際桌總最佳男運動員、成為台灣第一人的19歲桌球小將林昀儒，還有棒球隊球星吳昇峰、林加祐與林瀚等優秀球員，均為合庫長期贊助的台灣之光。

合作金庫與台灣共同成長，除了投入金融專業服務，更支持國家體育活動長達70餘年，連續12年榮獲教育部體育署頒發體育推手獎，合庫也期許所有的球員，繼續堅持、努力精進球技，為台灣體育賽再創另一個高峰。

(中時 )