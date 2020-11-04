iPhone 12系列強勢來襲，台灣之星指出首波上市的iPhone 12、iPhone 12 Pro展現高人氣，10/23(五)開賣當天各通路現貨就在短時間內紛紛售罄，其中iPhone 12 Pro太平洋藍更是來勢洶洶，吸引超過6成消費者指定申辦。面對iPhone 12買氣超群，市場上對小尺寸或大螢幕有偏好的果粉也已蓄勢待發，第二波iPhone 12 mini/Pro Max銷售力度預期仍將維持高檔；眼看預購在即，台灣之星今(4)日也宣布iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max即刻起開放預留資料並同步公布預購優惠。

台灣之星今(4)日宣布iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max即刻起開放預留資料並同步公布預購優惠。台灣之星延續前一波iPhone 12、iPhone 12 Pro申辦用戶中有高達7成搭配「舊機換新機」優惠，再度啟動「地表最強換購計劃」：11/6 (五) 21:00 起至11/12 (五) 23:59止，帶舊機到門市預購iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max不限機款皆可進行鑑賞與折抵，除市場回收價外加碼再折最高$3,000。

不僅如此，後續完成iPhone 12 mini/12 Pro Max申辦還可再享加值服務超值回饋，綁定電信帳單代收Apple Music 3個月加Apple TV+ 1年免費、搭配指定資費再送國際漫遊7日+加值服務7選1、線上加購手機保險送台灣之星買東西優惠券$500。對於想為新機增添配件行頭的消費者也可至「買東西購物商城」購買指定商品，無論線上或線下消費都可享最高50%購物金回饋。

(科技)