巴黎大師賽是納達爾(Rafael Nadal)今年十月中法網奪冠後參加的第一個賽事，若是納達爾在巴黎大師賽順利奪冠，他將追平球王N.喬科維奇(Novak Djokovic)36次大師賽冠軍頭銜的世界紀錄！巴黎大師賽奪冠的球員並不多今年參賽的7位世界排名前10好手都沒有拿過冠軍頭銜，主要是因為近七年來喬科維奇就包辦了其中4座冠軍獎盃(另外3次分別是俄羅斯的卡查諾夫(KarenKhachanov)、美國的索克(Jack Sock)以及英國A.穆雷(Andy Murrary)！

如今球王喬帥、瑞士特快車費德勒(Roger Federer)以及奧地利王子蒂姆(Dominic Thiem)3大高手缺陣，世界排名第2的納達爾無疑是奪冠呼聲最高的人選！他雖然沒有拿過巴黎大師賽的冠軍，但生涯7次參賽全都挺進至少8強，日前受訪表示『這都是比賽的一部份，有些巡迴賽比較容易成功、有些則較為艱辛，但事實是過往到了年底，我有時是生理感到疲憊、有時則是心理層面。另外在室內場地比賽我需要更敏銳、更全神貫注，有更好的狀態才能在室內場地取得成功。我會竭盡全力如同我之前生涯的每一場比賽，然後希望本次巴黎大師賽我可以有機會奪冠！』

根據ATP官網發球能力(Serve Leaders)、接發球能力(Return Leaders)以及抗壓能力(Under Pressure Leaders)統計，納達爾近52週在室內球場雖然發球能力排名第7，值得注意的是接發球能力以及抗壓能力雙雙高居第1，其中納達爾最出色的細項指標有以下3項：『1發接球得分率(% 1st Serve Return Points Won)』的36.9%、『接發球局獲勝率(% Return Games Won)』的37.4%以及『盤末點得分率(% Deciding Sets Won)』的87.5%，這都是納達爾在硬地球場最拿手的制勝武器。

今年納達爾硬地球場表現出色、因為新冠疫情參加賽事較少不若往年疲憊，台灣運彩目前開出納達爾在巴黎大師賽奪冠的賠率有2.1倍，值得各位支持他的球迷投資。

(中時新聞網)