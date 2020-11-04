台中市大坑地區十方啟能中心4日舉行「康乃馨十方之愛慈善音樂會」記者會，不過，距離公演前尚有1個多月，十方指出，「暖流來了」在合唱團成員賣力催票下，激發大眾愛心，門票早已銷售一空。

十方啟能表示，康乃馨十方之愛慈善音樂會即將在21日演出，由於團員們平時廣結善緣，又四處積極奔走，500張門票很快就搶購一空，現在正積極投入練唱，盼以最美的歌聲，答謝買票作愛心的民眾。

十方啟能中心游月菊指出，康乃馨合唱團員成軍19年，經常應邀在各學校.中山堂.中興堂.監獄.看守所以及公益團體演出的台中市康乃馨合唱團，由北新國中、東山高中家長會成員、愛心媽媽、退休老師和熱愛音樂的社區民眾組成。她說，團員們不僅歌聲優美、動聽，更是充滿愛心。

合唱團員知道十方啟能中心的經營困境之後，除熱情站出來為十方義唱，還負責門票的行銷義賣。21日下午在東山高中舉辦的慈善音樂會，除了康乃馨合唱團的演出外，也將安排唐寶寶大器樂團和十方敲擊樂團表演。販售十方的烘焙產品.手工皂和清潔劑之外，康乃馨合唱團團員慷慨捐出手物品，為十方籌募善款。

(中時 )