多發性骨髓瘤會出現多樣性症狀，因此容易與其他疾病搞混，但從X光片可看出大腿骨有骨質疏鬆的情形，便警覺可能是多發性骨髓瘤。（烏日林新醫院提供／黃國峰台中傳真）

向來身體硬朗，鮮少生病的69歲王先生，卻突然講話語無倫次且全身無力，至醫院檢查，出現急性末期腎衰竭現象，經緊急血液透析治療，卻仍然癱瘓在床，轉至烏日林新醫院血液腫瘤科診治，發現可能是多發性骨髓瘤引起，在及時施打標靶藥物下，從原本臥床狀態，進步到可以自行緩慢行走，也不用洗腎了。

台中一名69歲王先生，去年11月突然說話語無倫次、全身無力，去醫院檢查出急性末期腎衰竭、血肌酸酐指數過高，當時給予緊急血液透析治療，改善了語言狀態，但仍全身無力，家人不敢相信，平常很少生病，怎麼突然變成這樣？轉院到烏日林新醫院檢查出血紅素指數僅有5gm／dl，為正常數值的三分之一。

血液腫瘤科主任林增熙表示，當時看到肝功能抽血報告，及骨骼X光攝影有骨質疏鬆現象，覺可能是多發性骨髓瘤引起，經骨髓穿刺切片檢查，確診為多發性骨髓瘤第二期，經及時施打標靶藥物後，王先生從原本臥床接近失能的狀態，進步到可以自行緩慢行走，今年2月初腎功能指數已恢復八成，經腎臟內科醫師評估後，終於不需再洗腎。

林增熙表示，由於多發性骨髓瘤會出現貧血、背痛、骨折、血鈣過高、容易產生病毒、細菌感染及腎衰竭等多樣性症狀，常與其他疾病混淆導致診斷不易；好發於60～70歲左右、男大於女，有四成會表現在腎臟功能衰弱，若不及時治療，恐怕會惡化至終生洗腎。

(中時 )