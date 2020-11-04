台中市警第五分局在大鵬路段，每日編排交通稽查勤務，於重要時段加強交通違規勸導及取締。（台中市警第五分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市中國醫大水湳校區於10月5日啟用開學後，數千名師生每天至新校區上班上課，近1個月卻遭附近民眾檢舉「交通打結」；台中市警第五分局在大鵬路段，每日編排交通稽查勤務，於重要時段加強交通違規勸導及取締。

水湳經貿園區占地約254公頃、範圍跨及北屯、西屯區，中國醫大在109學年度啟用水湳校區，有數千名學生遷至新校區。台中市警第五分局指出，經民眾檢舉，水湳校區學生因任意停車及未遵守交通安全規則，造成附近交通困擾，經警方稽查取締，共計勸導輕微違規556件、取締違規停車142件等。

另21日警方與交通局、學校、里長會勘改善號誌問題、增設人行道禁止停車標誌、大鵬路行車速限自時速50公里，降低為時速40公里、違規停車加強取締、定點守望防制交通事故，並加強與校方溝通，除請校方宣導學生遵守交通規則。

台中市警第五分局除了加強執法外，另建議中國醫大提供適量汽、機車停車位，引導學生正確停放車輛等，並透過與當地菜販、商家溝通協調，協助勸導購物型態之駕駛人遵守交通秩序，一同維護水湳市場觀瞻。

(中時 )