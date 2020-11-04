陳思宏與得獎作品《鬼地方》。（台灣文學館提供／李宜杰台南傳真）

台灣文學金典獎4日揭曉年度大獎，其中陳思宏的《鬼地方》（鏡文學出版）奪冠，獲得獎金100萬元。評審鍾文音認為，《鬼地方》以鮮活的語言、複雜的時空書寫能力獲得年度大獎，小說語言活靈活現，卻又溢滿一種對往昔消逝的哀傷，讀來讓人懸念不已，一直想追看下去。

台灣文學金典獎4日揭曉，除年度大獎外，另7名金典獎得主則為：林新惠《瑕疵人型》（時報文化出版）、陳昌遠《工作記事》（逗點文創結社出版）、郭強生《尋琴者》（木馬文化出版）、黃春明《跟著寶貝兒走》（聯合文學出版）、廖瞇《滌這個不正常的人》（遠流出版）、劉宸君《我所告訴你關於那座山的一切》（春山出版）、蘇致亨《毋甘願的電影史：曾經，臺灣有個好萊塢》（春山出版）。

而今年3名蓓蕾獎得主則是：蔡翔任《日光綿羊》南方家園出版，林新惠與陳昌遠分別以《瑕疵人型》、《工作記事》同時獲得金典獎與新人專屬的蓓蕾獎。

評審團表示，今年獲獎的作品，最大的特色在於創作者不僅誠實面對自己的生命與生活，還連結了社會脈動，與歷史、文化產生對話。而老中青三代同台競逐，所展現出對文學創作的巨大熱情，以及蓓蕾獎新人飽滿的創作實力，也讓評審對台灣文學創作的未來充滿了期待。

評審張國立則指出，《鬼地方》一書從波羅的海的謀殺案，一路回到彰化永靖老家，將整個家族的悲歡離合，與主角坎坷的成長歷程牢牢扣在一起，透過家鄉那小小江湖，一窺飄浮於歷史塵埃間的廟堂，充分展現寫作自由，打破敘事觀點的束縛。

2020台灣文學獎金典獎贈獎典禮將於11月14日（六）下午2時30分，在台北新板希爾頓酒店宴會樓吉祥B廳舉行。即日起至12月15日，金典獎入圍及得獎的圖書，將於全台北、中、南6家實體書店與3家網路書店，進行實體與線上書展，並邀請得獎者展開4場金典沙龍系列講座，相關資訊請上｢臺灣文學獎Online2020｣或｢臺灣文學獎官網｣網站查詢。

(中時 )