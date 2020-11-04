金管會2020年力推信託2.0「全方位信託」計畫，信託公會積極開班。信託公會4日舉辦信託專責部門經理人專班，由金管會副主委邱淑貞進行專題講座，並率銀行局主管與信託業主管們互動交流。

邱淑貞表示，信託的英文「TRUST」，轉化成中文就是受人之託、忠人之事，信託業這20年來藉由協助客戶投資理財，累積了客戶對信託業的信任，成為現在推動信託業務的基礎。推動主軸是鼓勵信託業能夠提升信託部門職能及調整組織架構，整合全行資源發展全方位信託業務；業務的發展需要有各方面專業人才，因此除鼓勵信託業要多方培育各項專業人才外，也推動「高齡金融規劃顧問師」和「家族信託規劃顧問師」認證；信託業者更需研議異業合作採專業分工服務方式，擴大服務規模，希望透過信託2.0讓社會更美好，並透過評鑑機制對於辦理績效良好的信託業予以獎勵。

信託公會理事長雷仲達表示，金管會公布計畫後，信託公會隨即擬具信託2.0各個推動策略主軸的工作項目，也配合四大主軸，擬定執行項目與預計辦理時程，同時也因為信託2.0計畫之推動涉及層面與專業領域甚廣，目前也朝與相關金融同業公會、社福團體，及其他跨領域產業共同合作的方向規劃推動。因此邀集信託業會員對執行方式集思廣益，共思如何翻轉與創新。

銀行局副局長林志吉則表示，為利信託業推動跨業結盟，有關放寬保險金信託業務得由他業共同行銷及合作推廣部分，金管會刻正研議修正相關法令。此外，中長期也會朝向放寬行銷推廣之信託業務，不過這部分的業務開放的範圍及相關配套機制，會先請信託公會研提建議給銀行局參考。

中信銀個人金融副執行長楊淑惠表示，中信銀在組織架構上已非常貼近主管機關期待的部門職能，目前正在思考的是如何結合實體通路、數位及網路等，進一步利用科技服務客戶，才能更普及的提供信託服務。在高端客戶若有信託服務需求時，因為高端客戶需求差異性非常大，中信銀是視個案結合會計師或律師整體提供規劃建議。該行一向鼓勵行員取得專業證照，未來也會將高齡金融規劃顧問師和家族信託規劃顧問師證照，納入年度考核加分項目。

國泰世華銀行副總李素珠提到，該行高層重視並支持信託業務的發展，以信託為一個小的核心引擎來整合內部資源發展創新多元商品與服務。信託業務多為客製化服務，要複製推廣確實是不容易的，所以國泰世華銀行主要是透過實際案例的分享、提供數位化的學習教材及效率化表單設計等，培養同仁能夠成為信託服務的種子，達到成人之美的目的。

合作金庫銀行副總周俊隆分享，配合信託2.0推動計畫，合庫已先由信託部成立信託2.0工作小組，目前主要是由企劃同仁組成，接著會評估納入內外部稅務、法律及財務規劃等方向的專業人員。配合信託2.0會分二階段進行組織架構的調整，先強化信託部創新與行銷職能，第二階段評估提升信託部職能與組織架構及成立信託策略中心的可行性。同時也思考如何結合金控轄下的各子公司，提供客戶更完整的信託服務。

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