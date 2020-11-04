金門天氣連續晴朗，今年降雨量僅446.5毫米。圖為金門氣象站相關設施。（李金生攝）

縣自來水廠評估，全島13座湖庫的蓄水量僅有總庫容量的一半左右，水情持續告急。（李金生攝）

金門今年迄目前降雨量僅446.5毫米，若年底前沒有顯著降雨，將寫下歷年雨量最少的紀錄。縣自來水廠評估，全島13座湖庫的蓄水量僅有總庫容量的一半左右，水情持續告急，還好有大陸供水支援，否則將面臨大缺水難關。

根據金門氣象站統計，金門的年平均降雨量約1000毫米，2016降雨量高達1873毫米，寫下該站2004年建站以來的最高紀錄。但今年至今天為止，降雨量僅446.5毫米，若年底前無顯著降雨，將創下歷史新低紀錄。次低紀錄則是2017年的649.2毫米。

金門縣自來水廠說明，目前地區13座湖庫含大金門10座、小金門3座，滿水位總蓄水量約為565萬噸，目前蓄水量約為310萬噸（大、小金門各約281萬及29萬噸），僅有設計總庫容量的54.9％左右。在水情持續吃緊下，蓄水狀況未見改善，但因有大陸供水支援，大、小金門目前生活供水均屬正常。

大陸福建省水利廳3日表示，自2018年8月5日大陸泉州向金門供水以來，至今年10月27日累計供水814天、960萬噸之多。一般評估，這是金門在水情高度吃緊下，可以安然度過缺水難關的原因。

金門水廠則強調，未來將持續做好整備應變，確保自有水源的安全庫存無虞，也盼望鄉親養成節水好習慣，讓大家都有水可用。

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(中時 )