值美國總統大選開票膠著之際，國防部傍晚發布，共軍運9通信對抗機1架次今天上午進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。

嚴德發說，1月迄今共276架次共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），中共將南海島礁軍事化外，更宣布行政區管轄權，預判是為設置南海防空識別區而鋪陳。而中共要畫的南海ADIZ邊線，就是共機目前正在活動的台灣西南空域。

嚴德發指出，西南空域靠巴士海峽、南海，而巴士海峽是戰略性通道，共軍反潛機天天飛，當然是進行潛艦偵測，同時也應對美機、美艦的外力偵測，同步進行相對應的訓練與偵測。

昨天有運8反潛機1架次進入我西南防空識別區。前天有8架共機進我西南空域，是近日較多的1次，今天則派慢速機，循平時進我防空識別區模式。

前日侵擾的共機包括蘇30兩架次、殲16兩架次、殲10兩架次，以及運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次。

(中時 )