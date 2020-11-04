基隆信義區鄭姓男住戶時常將垃圾往1樓丟棄，造成巷弄內環境髒亂、惡臭撲鼻。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆信義區義七路有民眾反映，隔壁棟5樓鄭姓男住戶時常將垃圾往1樓丟棄，每晚都會聽到瓶罐掉落聲，垃圾包含酒瓶、寶特瓶、泡麵空碗等，造成巷弄內環境髒亂、惡臭撲鼻，10月31日附近鄰居撞見鄭男再次丟垃圾，向前勸阻，卻遭鄭男毆打，雙方鬧上法院互告傷害。

據了解，住戶是一對年輕情侶，近1個月在義七路租屋，附近鄰居發現情侶時常將食用後的零食袋、紙碗、酒瓶等垃圾，從5樓住所往外丟至1樓空地，導致巷弄孳生蚊蟲、惡臭撲鼻；當地鄰居表示，一開始不以為意，請工人協助將環境清潔，未料，清理2次後，垃圾不減反增，才知道是有惡鄰居不斷丟棄垃圾，甚至有時夜晚還會聽見瓶罐掉落聲，令他相當困擾。

直到10月31日晚間，有住戶發現年輕情侶再度亂丟垃圾，事件才爆發，鄰居不滿向前勸說，反遭鄭男毆打，雙方互相拉扯不相上下，鬧上轄區信義派出所並互告傷害，目前警方已函送基隆地檢署偵辦。

信義區義幸里長李王環表示，附近住戶相當氣憤，日前年輕情侶有到里辦公室坦承10月31日有亂丟垃圾，並對其行為道歉，但否認其它垃圾是他們丟棄，目前已請區公所、公務單位調查釐清；環保局長賴煥紘說，已派稽查人員到場釐清緣由，若犯行屬實，將依廢棄物清理法第27條，處1200元以上6000元以下罰鍰。

(中時 )