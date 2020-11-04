拜登和川普無論誰當選，在政策的大方向上差異不大，不過經濟學者馬凱和外交專家黃奎博都認為，如果拜登當選，對大陸的關稅戰可能會緩和下來，但科技戰和外交戰仍然會持續，尤其是科技戰，因為這是攸關雙方未來5到10年的實力消長的重要關鍵。

對於川普任內所採取的幾項政策，像是關稅戰，馬凱表示，到目前來看，美國與大陸雙方都受害，美國沒有得到什麼好處，還損失了好幾十萬的工作機會，如果拜登當選，關稅戰可能會緩和下來，不會像過去這麼激進。

但是在科技戰和外交戰方面，他認為，無論是川普還是拜登當選，應該是完全不會改變，因為科技戰是美國要阻止中國崛起的一個核心策略，相信拜登也會持續做這件事情。

至於外交戰，馬凱指出，川普時代他採取孤立主義，拜登會把它扭轉回來，拜登對於中國大陸的態度，與川普不一樣的部份很小，比如說醫療、氣候變遷，與大陸可能彼此合作。但是，對於雙強相爭的每一個重要面向，他都不會讓步。

還有一點，就是紓困方案，馬凱指出，川普的紓困方案在國會沒有通過，如果拜登獲勝，民主黨又把參眾兩院都拿下，可能會有一個非常大幅度的紓困會推出來的，這個對美國經濟會有很大的幫助。

政大外交政策研究中心主任黃奎博也認為，美中科技戰的你爭我奪一定會繼續，因為這是未來5年10年，雙方實力消長的一個重要的原因。川普帶起來的經濟民族主義，亦即靠著關稅戰去鞏固美國經貿安全，美國人是同意的，但要進一步讓美國跟中國大陸脫鉤，從很多民調來看，美國人就變得猶豫。

因此他也認為，無論拜登或川普當選，科技戰會繼續，但是美國跟中國大陸的經貿甚至包括金融、投資、在美國上市等等，「我覺得脫鉤可能性幾乎是沒有」，雙方只會從過去如膠似漆到現在變成你來我往，有為有守。

政大國關中心教授蔡增家也認為，拜登若當選，做法上可能會更加務實，而且更重視跟盟邦的合作，與中國大陸之間也會保持比較和緩的關係。拜登與川普最大的差距是在氣候變遷，川普始終不認為有地球暖化問題存在，但拜登與全球主流的看法一致，認為這是個嚴肅的問題，也承諾會盡可能去減碳去發展綠能。

在健保跟醫療方面，他認為，拜登也會做的更多，在租稅方面，川普不斷在減稅，拜登因為要做的事情很多，上任後可能會抽富人稅。

(中時 )