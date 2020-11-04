弘揚原住民族祖先傳統智慧及射箭技能，苗栗縣泰安鄉公所將於11月7、8日在象鼻國小舉辦全國原住民族傳統弓射箭暨全運會選拔競賽，總獎金達16萬2000元，鄉公所指出，期盼透過運動競技達到文化傳承目的，並從中選出優秀體育人才，同時提倡全民運動，凝聚各族群共識，增進部落文化交流。

泰安為苗栗縣唯一的山地鄉，原住民住民以泰雅族為主，占全鄉人口約三分之一，為了保留原住民傳統技藝文化，鄉公所結合教育部體育署運動i臺灣計畫之「109年度北區泰雅族原住民傳統文化競技運動大會」辦理賽事，將從中選拔優勝選手，參加2021年全國原住民族運動會，爭取最高榮譽。

泰安鄉公所指出，此賽事已邁入第4屆，今年競賽項目重視全運會選拔競賽，以傳統競技項目為主，包含傳統弓射箭、傳統拔河與負重接力等項目，活動促進鄉民身心健康，提高運動水準之外，更希望發掘優秀體育人才，傳承原住民族勇士精神及射箭文化技藝。

泰安鄉公所表示，參賽組別分為少年組、青少年組及公開組，分成團體賽及個人賽，其中公開組團體賽第1名可獲得最高獎金3萬元，線上報名已在3日截止，吸引不少傳統弓射箭好手熱烈報名，希望藉賽事激發正向運動風氣，培養民族自信心，歡迎民眾觀賽為選手加油打氣。

(中時 )