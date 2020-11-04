健行科技大學應用空間資訊系與子觀工程公司、森泰儀器公司共同主辦「全國高職測繪技能」競賽，來自全台各地7所高工職校共9支隊伍參賽，經過一番激烈競賽，由國立羅東高工以精度與敬業態度，在本屆比賽中勇奪第一。

競賽的贊助企業，不只捐贈獎助學金，為來還將提供學生實習的機會，希望透過競賽，鼓勵土木建築群學生加入測量系所就讀，為測量產業培養更多優秀的新血。國內測量產業薪資優渥，平均薪資可達4、5萬元，卻因目前大專校院中相關科系較少，導致企業求才不易。希望此項技能競賽能成為業界選才平台，鼓勵高工職校參賽選手，能透過培訓成為未來測量產業的生力軍。

這次測繪技能競賽，除注重選手的測算速度與成果準確性外，同時也強調參賽選手在測繪作業的敬業態度。贊助這項比賽的公司，希望年輕學子在比賽中能夠明白，在未來的實際工作中，除了基本專業能力的展現外，敬業態度的表現也是十分重要的職場價值。

健行科技大學工程學院院長張嘉強表示，健行科大的測繪專業，已在國內高等技職教育獨占鰲頭，近年來除獲教育部優化實作場域計畫，補助設立「三維建模與視覺應用人才」培訓基地，也是慈濟基金會委託的無人機勘災研習與桃園市政府養工處辦理地下管線圖資更新測量的研訓基地。藉此深厚的產學鏈結，未來將逐年擴大舉辦技能競賽，讓高職學生有發揮實務技能的機會，讓健行科大成為測量及空間資訊產業人才的培訓基地。

(中時 )