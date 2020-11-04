「藍月亮」曼城與「紅軍」利物浦，週一(11/9)凌晨12:30將在曼城的阿提哈德球場上演本季首次對決，英超最強雙雄交鋒，絕對是本週不可錯過的重中之重。

英超近3個賽季的冠軍，都是由曼城和利物浦瓜分，曼城連贏2017-18、和18-19兩個賽季冠軍，是近10年第一次有球隊成功衛冕英超（前一次為曼聯在2007-09的三連霸）；利物浦則在上賽季終結30年的聯賽冠軍荒，首次登頂英超王座。曼城連兩季都以超過90分的積分奪冠（100分和98分），利物浦同樣寫下連兩年破90分的成績，18-19賽季以97分成為歐洲五大聯賽史上積分最高的亞軍，上季更是一路遙遙領先，最終以99分奪冠，領先第2名的曼城多達18分。

雙雄大戰雖然未演先轟動，但兩隊本季卻都遇上不同的麻煩。紅軍開季3連勝看似不差，但防守表現遠不如上季穩健，第4輪作客2：7不敵阿斯頓維拉，是隊史67年來最差的單場失球紀錄；第5輪作客艾佛頓的默西賽德德比戰2：2踢平，更糟糕的是後防定海神針范迪克被對方門將皮克福德鏟傷，膝蓋十字韌帶重創，需要動手術治療，本季可能提前報銷。後防「萬金油」馬蒂普此前也在養傷，本週大約只有五成機會復出。紅軍近2場比賽分別由喬戈麥斯搭擋法比尼奧或菲利普斯，但效果一般，儘管拿下2勝，但都讓對手進球，總計前7輪比賽取得5勝1和1敗暫居第一，但丟了15球只優於西布朗維奇的16球，上賽季紅軍38輪只失33球，目前已接近上季的一半，衛冕之路無疑是拉響警報。好消息是今夏引援得到回報，從狼隊加盟的迪奧戈若塔貢獻3個進球，近2輪都射入紅軍逆轉致勝球，加上薩拉和馬內維持水準演出，分別攻入7球和4球，利物浦17個進球與萊斯特城並列第2（僅次於18球的熱刺），還能以強攻掩蓋防守的弱點。

曼城本季在英超不曾取得連勝，6輪比賽3勝2和1敗暫列第十，但由於少賽一場，因此這場比賽如果能在主場扳倒紅軍，兩隊差距將只剩下2分，而且仍然少賽一場，這意味著曼城的失分已少於利物浦，隨時有機會迎頭趕上。本季英超有如七國亂世，多支球隊在進攻上大有斬獲，前7輪就有多達9支球隊攻入13球以上，各隊的防守壓力也倍增，但曼城在防守上仍維持好表現，6輪失8球與狼隊並列第2，只比兵工廠的7輪失7球稍多。曼城主要問題在進攻，前鋒阿奎羅和傑蘇斯輪流受傷，阿根廷人本季出賽2場沒進球，巴西人出賽1場進1球，目前進球最多的是兩名英格蘭國腳斯特林和福登，但也只是各進2球而已。阿奎羅本季曾短暫復出但目前又進了傷兵名單，好消息是傑蘇斯在週中的歐冠小組賽傷癒復出替補上場也取得進球，預計可在本場比賽披掛上陣。

兩隊近2個賽季在英超交手4場，曼城2勝1和1負佔上風；近4次在主場遭遇紅軍，曼城也以3勝1和保持不敗，包括上賽季兩隊最近一次交鋒，曼城在阿提哈德4：0摧毀紅軍的馬其諾防線。本場比賽估計雙方都能取得進球，曼城主勝機會略高，2.5球大分可取。

(中時新聞網)