政大外交政策研究中心主任黃奎博今天表示，如果拜登當選，押錯寶的民進黨需要緊張，因為很難跟上來的人打交道。但台灣不需要太過緊張，拜登團體很多都沿用歐巴馬執政時的人馬，對於中國大陸成為強權是有戒心的，會跟中國大陸有合作，但不會把台灣一腳踢開。

黃奎博今天在接受中視訪問時表示，外交上的作法不應該押寶，因為押寶有時候會陰溝裡翻陰溝裡翻船，如果押錯寶，對上來的執政政府就很難打交道。民進黨有沒有在押寶？「我個人的解讀是當然有」。

他說，不管從蔡英文第二次就職的祝賀短片共和黨國會議員時間比民主黨多了很多，以及就職現場唸出美國國務卿放在國務院網頁的祝賀詞，未顧及其他在場各邦交國駐台使節的想法，「我覺得不只是在美國國內押寶共和黨，其實是在國際上也只押寶美國」。

台灣擔不擔心拜登上來？黃奎博認為，嚴格的講，應該是說民進黨擔心拜登上來，因為他過去押寶押的太誇張了一點。

但他說，拜登如果上來，台灣民眾不必擔心，因為拜登的政策延續前面歐巴馬政府大部分的亞太再平衡戰略，歐巴馬政府外面最大的敵人是俄羅斯，但他沒有說，中國大陸並不是對美國構成挑戰或者競爭的一個重要的強權，歐巴馬其實對於中國大陸是有戒心的，但不會像川普這麼多，或是有翻天覆地的改變。

黃奎博認為，拜登上來之後他的團隊很多會是歐巴馬政府上來的，這些人已經都是久任政府工作的高階官員，他的政策是可以預測，也就是說，他會跟中國大陸有合作，但不會把台灣一腳踢開，在再跟中國大陸合作的同時，在民主人權這些價值上還是會繼續站在台灣這一邊。

(中時 )