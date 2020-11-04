歐洲四大冰球強權俄羅斯、瑞典、捷克及芬蘭每年都會透過歐洲冰球巡迴賽(Euro Hockey Tour)進行交流，其巡迴賽共由四站賽事組成，分別為芬蘭的卡雷亞拉盃(Karjala Cup)、俄羅斯的第一頻道盃(Channel One Cup)、瑞典的北爾冰球賽(Beijer Hockey Games)及捷克的卡爾森冰球賽(Carlson Hockey Games)。本週卡雷亞拉盃將在赫爾辛基盛大展開，賽制採單循環，四隊各進行3場賽事。開幕戰將由捷克交手瑞典，捷克去年以三連勝奪冠，瑞典則是三戰皆墨，此戰會是捷克繼續連勝之路或是瑞典能中止連敗，本週四(11/5)晚上8點半見分曉!

今年瑞典派出的成員大多來自瑞典冰球聯賽(SHL)，球迷較為熟悉的國家隊主力布羅姆(Mathias Brome)與尼爾森(Marcus Nilsson)皆不在名單內，先發前場估計將會是佛羅登(Jesper Froden)與蘭奎斯特(Michael Lindqvist)。而名單中最大亮點無疑是年僅22歲的達爾倫(Jonathan Dahlen)，來自瑞典次級聯賽的達爾倫上季出賽51場賽事攻進77分之多，如果達爾倫在國際賽場上也能有突出的進攻表現，瑞典有機會突破去年一勝難求的難堪紀錄。

捷克超級聯賽(Czech Republic Extraliga)已停賽將近一個月，因此捷克這次徵召許多在芬蘭聯賽與KHL討生活的球員，前場陣容除了有莫斯科發電機當家前鋒賈斯金(Dmitrij Jaskin)及史默卡奧(Jiri Smejkal)，國家隊常客佐霍爾納(Tomas Zohorna)也名列其中，前鋒群兼具深度及經驗。但去年奪冠功臣「捷克神盾」威爾(Roman Will)不在名單內，門將群由巴爾托薩克(Patrik Bartosak)及赫拉霍維納(Dominik Hrachovina)組成，兩人本季在芬蘭聯賽的表現都不理想，防守端會是這支捷克隊戰力較弱的一環。

短期盃賽首重團隊默契，由於目前仍在職業賽季中，各隊能進行磨合的時間不多，加上此戰是雙方第一場賽事，帳面上的實力應無法完全發揮，進攻端會呈現較凌亂的情況。因此防守端的表現將是決定此戰勝負的關鍵，捷克本屆以年輕門將應戰，經驗與能力相對不足，而瑞典一號門將魯賓(Niklas Rubin)近兩年在佛羅倫達展現絕佳身手，本季出賽8場，場均失球僅有1.64，應會讓捷克難越雷池一步，因此推薦防守相對穩定的瑞典能勝出，推薦「不讓分玩法-瑞典勝」。

(中時新聞網)