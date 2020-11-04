台東縣都歷海邊「天空之鏡」，在網路上爆紅後，今年暑假湧入大量「報復性旅遊」的民眾，縣議員許進榮4日怒批，周邊不僅到處是垃圾，更充斥尿屎味，加上車輛亂停，簡直亂象叢生，而且沒有一單位願負責，成了三不管地帶；縣府表示將邀集相關單位協商，尋求解決之道。

位於台東縣成功鎮都歷海灘，在退潮時出現美麗的水倒影，淺灘映照出天光雲影，如夢如幻，有「台版天空之鏡」美稱，這裡原本是鮮為人知的「祕境」，在網路上曝光後，每逢假日總是吸引大批人潮，尤其今年暑假，更是宛如菜市場，縣議員許進榮4日總質詢時怒批亂象叢生。

許進榮表示，今年暑假的報復性旅遊，把位於垃圾掩埋場旁的海灘弄得亂七八糟，台東的海岸線都很漂亮，大家都往掩埋場跑，真的很奇怪，就連路邊也搭寮子做起生意，洗腳1次10元，洗澡50元，路邊停滿車輛，原本是垃圾車專用道路，現在連垃圾車都進不去。

他說，本來垃圾掩埋場就有味道，現在遊客在那裡拉屎拉尿，味道比垃圾場還濃烈，而且清潔隊員也不用到外面收垃圾，光是在在「天空之鏡」就收不完了，簡直是「亂七八糟的亂象」。

許進榮指出，「天空之鏡」已經衍生出衛生、交通、停車等諸多問題，造成地方非常大的困擾，但是包括東管處、林管處、縣政府、鎮公所，都不願意出來承擔責任，就連部落也有開放或封鎖的不同聲音，難道這就是所謂的「祕境」？

台東縣政府交觀處表示，針對天空之鏡短時間湧入大量遊客，對環境及交通造成影響，縣府將會邀集相關單位協商，尋找出最好的解決方案。

(中時 )