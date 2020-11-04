北區水資源局斥資900萬元興建抽水設備，將桃園區1-4號埤塘的水反送回桃園大圳納入民生使用，經濟部水利署長賴建信（右起）、市長鄭文燦4日視察宣布啟用。（蔡依珍攝）

北區水資源局斥資900萬元興建抽水設備，將桃園區1-4號埤塘的水，反送回桃園大圳納入民生使用，1天約可供5000噸。（蔡依珍攝）

北區水資源局斥資900萬元興建抽水設備，將桃園區1-4號埤塘的水反送回桃園大圳納入民生使用，農田水利署副署長陳衍源（左起）、市長鄭文燦、經濟部水利署長賴建信4日視察宣布啟用。（蔡依珍攝）

北區水資源局斥資900萬元興建抽水設備，將桃園區1-4號埤塘的水，反送回桃園大圳納入民生使用，1天約可供5000噸。（蔡依珍攝）

北區水資源局斥資900萬元興建抽水設備，將桃園區1-4號埤塘的水，反送回桃園大圳納入民生使用，1天約可供5000噸，實測每小時約可抽245噸。（蔡依珍攝）

水情嚴峻，桃園號稱「千塘之鄉」，水利署超前部署活化利用，選定距離大圳2公里內、可反送回淨水場取水口上游的3口埤塘試辦「埤塘反送供水」計畫，其中1-4號埤塘4日首度啟用，可日送5000噸水回大湳淨水場，本月和下月社子1A池和員08池也將接續啟用。

北水局計畫課課長蔡秉儒表示，近年氣候變遷劇烈，豐、枯水期落差大，去年展開埤塘活化計畫，從600多口埤塘中，擇定水量足、鄰近大圳路線且位處淨水廠上游的埤塘，將埤塘水當備援用水，反送回桃園大圳，再進入大湳進水場，納入民生使用。

其中位於桃園區國際路上的1-4號埤塘，滿水可達22萬噸，距離大圳1.9公里，斥資900萬埋管、建置抽水馬達與浮台，如今派上用場，10月23日與29日2度抽驗，確認水質符合自來水原水水質標準，4日正式啟用，將24小時運作，日抽5000噸，實測每小時可抽245噸，社子1A以及員08埤塘，也將於本月30日和下月15日前經石門大圳，反送回平鎮淨水場，約可供應50天用水。

「至少還得撐8個月！」桃園市長鄭文燦讚埤塘反送水過去僅是備援方案，樂見首度啟用，感嘆石門水庫蓄水率僅49％，颱風看到台灣就閃，面對未來水情持續嚴峻，尤其馬上會遇到明年上半年一期春耕灌溉問題，呼籲農田水利署和農委會超前部署，盼能在12月初前決定是否休耕，讓農民提早因應。

水利署長賴建信坦言，桃園實施第一階段夜間減壓供水，全市1天只能省水6萬噸，1-4號埤塘滿水達22萬公噸，日節水量約埤塘的1／4，若能善用盤點出的52口埤塘水源，面對枯水期將更有信心，除了3座埤塘反送水至淨水場，另外49口埤塘，都是水量大於2萬公噸、交通動線順暢，有利公司行號水車前往的，也都開放民眾取用，可上水利署抗旱資訊網查詢。

(中時 )