美國總統大選結果即將出爐，押寶的人都要還。中國文化大學新媒體與傳播研究中心主任莊伯仲說，他花了一整晚檢閱蔡總統過去半年發言記錄，終於找出答案。而比起蔡總統，民進黨的立委較多明示暗示支持川普，國民黨立委則喊出拜登當選不用吃萊豬，可見雙方都藉此操作。

文化大學今天舉辦《撲朔迷離的美國總統大選：政治與傳播面向的觀察》座談會，莊伯仲表示，美國總統大選誰押寶？在野的國民黨批民進黨押寶，民進黨反批國民黨押寶中共政權，還說民進黨只親美沒有押單一候選人。但他問班上的學生，台灣整體氛圍對誰較友善，結果全班舉手說台灣對川普比較友善。

他並說，自己花了一晚檢閱蔡總統過去半年發言記錄，蔡總統本人應該沒有押寶誰，但黨政人士中，民進黨智庫重要成員曾說，拜登幕僚嚴重不了解台灣。民進黨立委在臉書明示暗示支持川普，國民黨立委則喊出拜登當選不用吃萊豬，可見雙方都藉此操作。

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授李孔智說，基於心理投射及對候選人的偏好，也基於現任總統川普對台的友善態度，台灣很多人選把美國總統選舉當做是在國內藍綠競爭的延伸，以及內部選舉戰線的延長。現在看起來的普遍現象，「好像國民黨比較希望拜登贏，民進黨比較希望川普連任」，這都反映政黨的內部認知。但事實上，把格局放大到整個國際關係，美國終究是追求其國家利益，這些「痴心妄想可能都太過多了些」。

(中時 )