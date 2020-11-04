台灣民眾認為川普相較過去的美國總統對台灣最友好，不過政大國關中心教授蔡增家表示，美國國會通過的許多友台法案，川普政府並未執行，對台軍售增加也是基於美國自身的利益，從表面印象來看，似乎川普對台灣比較好，實質上很多都是「看得到，吃不到」。

蔡增家今天接受中視專訪表示，台灣為什麼會變成亞太地區唯一的川粉地區？包含日本、韓國等國家，對於川普的印象並沒有這麼好，是因為美國過去並沒有像川普那麼重視台灣，從國會通過的友台法案、美國高官來台，以及一連串軍售，從表面印象來看，似乎川普對台灣比較好。

但他說，實質上，雖然美國國會通過五項友台法案，但國會並非川普主導，推動法案的也不是只有共和黨，其中也有民主黨，這是民主黨與共和黨一致性的決定。

蔡增家認為，弔詭的是，美國國會通過的這些包含台北法案、國防授權法，都得要川普政府去執行，但法案通過後，川普表明歡迎通過這些法案，卻沒有去執行任何的國防授權法和台北法案，我們只是「看的到但吃不到」。

另外就是軍售，他說，川普上台後，把過去包裹式軍售變成逐項出售，川普主要策略就是「美國本土優先、美國經濟優先」所以他對賣武器非常熱衷。

但蔡增家表示，川普不只是賣武器給台灣，他賣給中國、新加坡等國家也都比過去要多，其實就是要鞏固他在軍火供應的角色，因此川普表面上好像對台灣很友好，但對台灣的實質幫助，其實並沒有這麼多。

也因此，他說，之前傳出川普認為台灣就是個筆尖，「這可能才是他的基本心態」，也就是說，他現在要對抗中國，所以必須拿台灣當籌碼，但對台灣的友好並沒有超越1979年美中建交公報的紅線。

(中時 )