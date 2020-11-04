中社觀光花市百合花季登場，3名辣模精彩走秀，為活動揭開序幕。 （陳淑娥攝）

中社觀光花市百合花季熱鬧登場，台中市民憑身分證件賞花享半票優惠。（陳淑娥攝）

秋末冬初是百花爭艷的季節，台中市后里中社觀光花市推出「百合花季」，4日在辣模的精彩走秀下熱鬧登場，50種、20萬株百合將輪番綻放，目前由雙花色系的亞洲姬百合打頭陣。業者表示，百合花期將持續到明年6月，台中市民11月底前可享賞花半票優惠。

業者賴啟文表示，今年共準備20萬顆百合種球，品種多達50種，有香水百合、玫瑰百合、鐵炮百合、LA百合、姬百合等幾大類型，因透過冰庫設備進行產期調節種植，預計花期可持續到明年6月，各式百合將輪番綻放，讓民眾大飽眼福。

「百合花季」首先由雙花色系的亞洲姬百合打頭陣，包括黃橙色「明亮的喜悅」、粉紫色「新潮薩凡納」、桔粉色「心弦」及粉白色「里諾」；另外還有LA百合，包括白色「立陶宛」、桔色「阿克倫」、黃色「希諾」及喇叭花型的白色鐵炮百合等，都相當吸睛。

賴啟文指出，秋末冬初是百花爭艷的季節，在百合花季登場的同時，廣達8公頃的七彩花田，包括萬壽菊、向日葵花、一串紅、火焰雞冠花、紫色鼠尾草、波斯菊、玫瑰花等，也同時盛開，將花市點綴的繽紛美麗，彷彿天天都是精彩的花卉嘉年華。

即日起至11月30止，台中市民憑身分證件入園賞花，均可享半票優惠。

(中時 )